SMI 13'995 0.0%  SPI 19'224 0.1%  Dow 49'371 0.4%  DAX 25'145 0.6%  Euro 0.9117 0.0%  EStoxx50 6'170 0.9%  Gold 5'189 0.9%  Bitcoin 51'291 3.5%  Dollar 0.7734 0.0%  Öl 70.7 -0.7% 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

504.60
CHF
4.60
CHF
0.92 %
15:42:30
SWX
25.02.2026 15:03:17

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
508.95 CHF 1.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re mit Blick auf Ausschüttungen für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Unter dem Strich beliefen sich die Dividendenzahlungen und die Aktienrückkäufe auf 5,3 Milliarden Euro, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das decke sich in etwa mit der Konsensschätzung. Allerdings sorge die getroffene Aufteilung für eine höhere Qualität der Ausschüttungen./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
600.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
557.20 € 		Abst. Kursziel*:
7.68%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
559.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.33%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

