Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’260 -0.4%  SPI 17’018 -0.3%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’054 -0.3%  Euro 0.9290 0.2%  EStoxx50 5’683 -0.3%  Gold 4’008 -0.8%  Bitcoin 87’933 1.4%  Dollar 0.8031 0.2%  Öl 64.8 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Strategy-Aktie im Plus: Bitcoin-Riese schneidet besser ab als erwartet
Reddit-Aktie gefragt: Social Media-Konzern verzeichnet Gewinnsprung
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag
Aktien von D-Wave und Quantum eMotion unter Beobachtung: Markt wartet auf frische Impulse
Coinbase-Aktie mit Kursplus: Krypto-Riese verdient mehr
Suche...
Plus500 Depot

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

87.27
CHF
2.54
CHF
2.99 %
12:30:36
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 11:14:10

HENSOLDT Kaufen

HENSOLDT
87.27 CHF 2.99%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hensoldt mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 116 Euro je Aktie in die Bewertung aufgenommen. Analyst Holger Schmidt verspricht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie langfristig eine starke fundamentale Entwicklung von dem Sensorik- und Optronik-Anbieter. Die beschleunigte Aufstockung der europäischen Verteidigungsbudgets und der hohe Auftragsbestand sorgten für eine gute Vorhersagbarkeit und Dynamik bei Aufträgen./tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:56 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HENSOLDT Kaufen
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
102.30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
93.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse