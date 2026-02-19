Rio Tinto 73.49 CHF 0.18% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6900 Pence belassen. Das operative Jahresergebnis (Ebitda) und die Dividende des Bergbaukonzerns entsprächen den Konsensschätzungen, schrieb Myles Allsop in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.