Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’825 0.2%  SPI 19’051 0.2%  Dow 49’589 0.4%  DAX 25’210 0.7%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’115 0.9%  Gold 5’023 0.6%  Bitcoin 52’050 0.3%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Zurich Insurance1107539Sika41879292Rheinmetall345850Sandoz124359842Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ethereum stärkt Schutzmechanismen: Neues Team gegen Quantenbedrohungen
Neuer digitaler Schlüssel: Deutsche Telekom-Aktie nach Kooperation mit Samsung im Fokus
Ex-Dividende: So viel erhalten Infineon-Aktionäre pro Aktie
Sonova-Aktie höher: Umsatzwachstum nur am unteren Ende der Prognose
Wisekey-Aktie steigt: Tochter Sealsq investiert in Spezialisten Quobly
Suche...
eToro entdecken

QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0

37.28
CHF
-0.29
CHF
-0.76 %
16:29:55
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.02.2026 14:09:11

QIAGEN Overweight

QIAGEN
37.28 CHF -0.76%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 58 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Luke Sergott in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einigen Konferenzen mit Verantwortlichen des Diagnostikspezialisten in New York. Der Fokus habe auf dem Ausblick, der Konkurrenz durch Tuberkulose-Tests von Roche und fehlenden Kommentaren zu jüngsten Berichten über Übernahmeinteresse gelegen. Zu letzteren sei weiter nichts gesagt worden. Die Suche nach einem neuen Chef gehe unbeirrt weiter und mache Fortschritte./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 11:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Overweight
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41.40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
40.83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten