Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

23.55
CHF
-0.89
CHF
-3.63 %
12:07:03
BRXC
12.03.2026 10:50:36

Deutsche Bank Outperform

Deutsche Bank
23.50 CHF -3.83%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Die bestätigte Zielmarke für die Rendite auf das materielle (ROTE) in diesem Jahr übertreffe die Konsensschätzung, schrieb Anke Reingen am Donnerstag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
26.16 € 		Abst. Kursziel*:
45.29%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
26.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.82%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
