12.03.2026 10:50:36
Deutsche Bank Outperform
Deutsche Bank
23.50 CHF -3.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Die bestätigte Zielmarke für die Rendite auf das materielle (ROTE) in diesem Jahr übertreffe die Konsensschätzung, schrieb Anke Reingen am Donnerstag./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:55 / EDT
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
26.16 €
|
Abst. Kursziel*:
45.29%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
26.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.82%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
