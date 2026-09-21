NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain gab in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar einen Ausblick auf die Zahlen des dritten Quartals ab, die am 24. September von H&M anstehen. Er geht davon aus, dass die Umsatzdynamik und der Ausblick entscheidende Faktoren für die Bewertung des Modekonzerns bleiben./tih/ag;