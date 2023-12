NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Henkel mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Underperform" belassen. Im so wichtigen Monat November hätten alleine L'Oreal und Beiersdorf das leichte Branchenwachstum der von ihm gecoverten Werte im chinesischen Onlinehandel ermöglicht, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Henkel habe derweil schwach abgeschnitten./ag/mis;