Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Investment-Tipp
|
25.11.2025 15:07:44
Henkel vz-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Henkel vz-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Callum Elliott.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Henkel vz-Aktie am Tag der Analyse
Um 14:51 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0.5 Prozent auf 69.80 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 23.04 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 119’817 Henkel vz-Aktien. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2025 um 15.1 Prozent nach. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
24.11.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
24.11.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
21.11.25
|EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
20.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.11.25
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|14:17
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|14:17
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|27.10.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|14:17
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX in Grün -- US-Börsen ohne grosse Ausschläge erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Dienstag stärker. Anleger an den US-Börsen dürften sich zurückhalten. Der deutsche Aktienmarkt steigt ebenfalls. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.