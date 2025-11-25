Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

Investment-Tipp 25.11.2025 15:07:44

Henkel vz-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Henkel vz-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Henkel vz-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Callum Elliott.

Henkel vz.
65.10 CHF 0.66%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Henkel vz-Aktie am Tag der Analyse

Um 14:51 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0.5 Prozent auf 69.80 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 23.04 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 119’817 Henkel vz-Aktien. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2025 um 15.1 Prozent nach. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

