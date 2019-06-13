Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’720 0.5%  SPI 17’477 0.5%  Dow 46’339 -0.2%  DAX 23’443 0.9%  Euro 0.9346 0.3%  EStoxx50 5’574 0.8%  Gold 4’140 0.1%  Bitcoin 70’261 -1.5%  Dollar 0.8086 0.0%  Öl 62.0 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Henkel vz-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie
Beiersdorf-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
Nestlé-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet
D-Wave-Aktie bricht Erholungsversuch ab: Insiderverkäufe und Warrant-Deadline üben Druck aus
Kohl's-Aktie mit Kurssprung: Neuer CEO - Gewinnprognose angehoben
Suche...

Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

96.88
CHF
-3.42
CHF
-3.41 %
13.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.11.2025 14:17:45

Henkel vz Market-Perform

Henkel vz.
65.13 CHF 0.70%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen./mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
85.88 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
69.68 € 		Abst. Kursziel*:
23.25%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
69.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.28%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten