Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Henkel vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tom Sykes hob in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts seine Prognose für das Umsatzwachstum im Jahr 2026. Angetrieben von der Klebstoffsparte, in der er noch mehr Potenzial sieht, sollte es in der Automobilindustrie zu einer Erholung kommen. Er bleibt mit seiner Gewinnschätzung zwar leicht unter dem Konsens, doch der niedrige Aktienkurs impliziere viel stärker sinkende Markterwartungen./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71.70 €
|
Abst. Kursziel*:
14.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.69%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
09:48
|Henkel vz-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung (finanzen.ch)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
06.11.25