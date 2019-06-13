Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Vorzugsaktien von Henkel mit einem Kursziel von 85,88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Zahlen in der vergangenen Woche hätten eine der schwächsten Entwicklungen innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche für den bisherigen Jahresverlauf belegt, konstatierte Callum Elliott in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Entsprechend unterdurchschnittlich habe sich die Aktie entwickelt. Einziger Lichtblick sei die Volumenentwicklung im Konsumgüterbereich gewesen, die im dritten Quartal erstmals seit 2021 ins Positive gedreht sei, offensichtlich dank Preissenkungen im Waschmittelbereich. Nun sei die Frage, ob die Preissenkungen ausreichten oder noch mehr getan werden müsse./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
85.88 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
72.90 €
|
Abst. Kursziel*:
17.81%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
73.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.29%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|06:54
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|96.88
|-3.41%
