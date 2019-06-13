Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’298 0.0%  SPI 16’975 -0.1%  Dow 46’987 0.2%  DAX 23’570 -0.7%  Euro 0.9317 0.0%  EStoxx50 5’567 -0.8%  Gold 4’078 1.9%  Bitcoin 85’696 1.4%  Dollar 0.8061 0.0%  Öl 64.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
BYD-Aktie gewinnt an Interesse: Das steckt hinter dem Aufschwung beim Tesla-Konkurrenten
Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Siemens-Aktie legt zu: Direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil wird offenbar erwogen
So bewegt sich der Franken zum Euro und Dollar
Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...

Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

96.88
CHF
-3.42
CHF
-3.41 %
13.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 06:54:07

Henkel vz Market-Perform

Henkel vz.
67.82 CHF 1.72%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Vorzugsaktien von Henkel mit einem Kursziel von 85,88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Zahlen in der vergangenen Woche hätten eine der schwächsten Entwicklungen innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche für den bisherigen Jahresverlauf belegt, konstatierte Callum Elliott in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Entsprechend unterdurchschnittlich habe sich die Aktie entwickelt. Einziger Lichtblick sei die Volumenentwicklung im Konsumgüterbereich gewesen, die im dritten Quartal erstmals seit 2021 ins Positive gedreht sei, offensichtlich dank Preissenkungen im Waschmittelbereich. Nun sei die Frage, ob die Preissenkungen ausreichten oder noch mehr getan werden müsse./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 03:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
85.88 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
72.90 € 		Abst. Kursziel*:
17.81%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
73.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.29%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:54 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.11.25 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
07.11.25 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Henkel vz. Neutral UBS AG
06.11.25 Henkel vz. Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen