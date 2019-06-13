NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Vorzugsaktien von Henkel mit einem Kursziel von 85,88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Zahlen in der vergangenen Woche hätten eine der schwächsten Entwicklungen innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche für den bisherigen Jahresverlauf belegt, konstatierte Callum Elliott in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Entsprechend unterdurchschnittlich habe sich die Aktie entwickelt. Einziger Lichtblick sei die Volumenentwicklung im Konsumgüterbereich gewesen, die im dritten Quartal erstmals seit 2021 ins Positive gedreht sei, offensichtlich dank Preissenkungen im Waschmittelbereich. Nun sei die Frage, ob die Preissenkungen ausreichten oder noch mehr getan werden müsse./gl/ag;