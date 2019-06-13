Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’465 1.4%  SPI 17’179 1.2%  Dow 47’352 0.8%  DAX 23’960 1.7%  Euro 0.9305 -0.1%  EStoxx50 5’664 1.8%  Gold 4’110 2.8%  Bitcoin 85’141 0.7%  Dollar 0.8048 -0.1%  Öl 64.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sika41879292NVIDIA994529Sandoz124359842
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Glencore-Aktie: Sechs ehemalige Glencore-Mitarbeitende in Grossbritannien angeklagt
So bewegt sich der Franken zum Euro und Dollar
Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften
Suche...

Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

96.88
CHF
-3.42
CHF
-3.41 %
13.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 19:19:12

Henkel vz Hold

Henkel vz.
67.86 CHF 0.06%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal von 79,90 auf 80,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Absatzvolumen bei dem Konsumgüterkonzern werde größer, doch dies passiere auf Kosten der Produktpreise, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
80.40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
72.92 € 		Abst. Kursziel*:
10.26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
72.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.53%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?