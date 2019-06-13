Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
96.88CHF
-3.42CHF
-3.41 %
13.06.2019
SWX
10.11.2025 19:19:12
Henkel vz Hold
Henkel vz.
67.86 CHF 0.06%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal von 79,90 auf 80,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Absatzvolumen bei dem Konsumgüterkonzern werde größer, doch dies passiere auf Kosten der Produktpreise, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
