Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’841 0.7%  SPI 16’552 0.9%  Dow 44’193 0.2%  DAX 24’295 1.6%  Euro 0.9405 0.1%  EStoxx50 5’342 1.5%  Gold 3’381 0.4%  Bitcoin 93’965 1.3%  Dollar 0.8070 0.1%  Öl 67.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Amrize143013422
Top News
Nach zwei Abstimmungen: Bank of England beschliesst Leitzinssenkung
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag
D-Wave Quantum-Aktie tiefrot: D-Wave schockt mit deutlichem Verlust
Peloton-Aktie mit Sprung: Peloton mit Gewinn und starkem Umsatz
Novo Nordisk-Aktie dennoch mit Erholung: Schwache Quartalszahlen sorgen für lange Gesichter
Suche...
200.- Saxo-Deal

Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

96.88
CHF
-3.42
CHF
-3.41 %
13.06.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2025 11:57:19

Henkel vz Sector Perform

Henkel vz.
79.04 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mehr oder weniger wie erwartet abgeschnitten, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die gekürzte Umsatzprognose werde wohl nicht gut ankommen, sie sei aber auch keine große Überraschung, da der Konsens schon in diesem Bereich liege. Ausgleichend wirke, dass das untere Ende der Zielspanne für die operative Marge (Ebit) angehoben worden sei./tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:22 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
67.14 € 		Abst. Kursziel*:
19.15%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
69.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.87%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten