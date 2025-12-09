Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 85,88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche. Bei Henkel sei die Absatzentwicklung weiter schwach, trotz etwas verbessertem Mix./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
85.88 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
68.76 €
|
Abst. Kursziel*:
24.90%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
69.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.28%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
08.12.25
|Buy von Warburg Research für Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
|
08.12.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
05.12.25
|Jefferies & Company Inc.: Hold-Note für Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
|
03.12.25
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Analyse: So bewertet DZ BANK die Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
|
02.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|13:51
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|64.10
|1.01%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:51
|
Bernstein Research
Henkel vz. Market-Perform
|13:51
|
Bernstein Research
Danone Market-Perform
|13:50
|
Bernstein Research
Unilever Outperform
|13:50
|
Bernstein Research
Nestlé Market-Perform
|13:49
|
Bernstein Research
Beiersdorf Outperform
|13:49
|
Bernstein Research
L'Oréal Market-Perform
|13:43
|
JP Morgan Chase & Co.
Oracle Neutral