NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Im chinesischen Online-Kosmetikmarkt sei der Bruttowarenwert im Juli zwar um gut 5 Prozent gesunken, doch hätten sich die von ihm gecoverten Kosmetikanbieter besser geschlagen als der Gesamtmarkt, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei es auch bemerkenswert, dass kleine lokale Anbieter in China sich in den vergangenen Monaten stark entwickelt hätten./mis/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
85.88 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
71.40 € 		Abst. Kursziel*:
20.28%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
71.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.98%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

