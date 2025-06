NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Baustoffkonzern dürfte ein bereinigtes Ergebniswachstum (Ebitda) von 3 Prozent ausweisen, schrieb Elodie Rall in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/mis;