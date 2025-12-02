Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’890 0.3%  SPI 17’706 0.3%  Dow 47’474 0.4%  DAX 23’711 0.5%  Euro 0.9339 0.0%  EStoxx50 5’686 0.3%  Gold 4’207 0.0%  Bitcoin 74’618 1.7%  Dollar 0.8022 -0.1%  Öl 62.7 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
HUGO BOSS-Aktie tiefer: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein
Synthetische ETFs: Welche regulatorischen Risiken Anleger kennen sollten
Goldpreis erholt sich leicht - Zinssenkungshoffnungen treiben Markt
PUMA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
Suche...
Plus500 Depot

Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

200.50
CHF
-1.30
CHF
-0.64 %
02.12.2025
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.12.2025 07:49:56

Heidelberg Materials Overweight

Heidelberg Materials
201.50 CHF -0.92%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 231 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall setzt 2026 weiter insbesondere auf die Hersteller schwerer Baustoffe in Europa. Auch die Anbieter leichterer Baumaterialien dürften im kommenden Jahr zulegen, allerdings als Spätzykliker eher im zweiten Halbjahr, schrieb sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Ihr Favorit für das Geschäft mit der grundlegendenden Struktur eines Gebäudes ("Heavyside") ist Heidelberg Materials, die auch auf der "Analyst Focus List" mit den insgesamt besten Ideen der Investmentbank stehen. Im Bereich mit Produkten, die erst während des Bauprozesses dazukommen ("Lightside") setzt Rall vor allem auf Saint-Gobain./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 23:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
216.00 € 		Abst. Kursziel*:
20.37%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
219.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.61%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Heidelberg Materials

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:06 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
14.11.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Heidelberg Materials Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen