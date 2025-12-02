Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 231 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall setzt 2026 weiter insbesondere auf die Hersteller schwerer Baustoffe in Europa. Auch die Anbieter leichterer Baumaterialien dürften im kommenden Jahr zulegen, allerdings als Spätzykliker eher im zweiten Halbjahr, schrieb sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Ihr Favorit für das Geschäft mit der grundlegendenden Struktur eines Gebäudes ("Heavyside") ist Heidelberg Materials, die auch auf der "Analyst Focus List" mit den insgesamt besten Ideen der Investmentbank stehen. Im Bereich mit Produkten, die erst während des Bauprozesses dazukommen ("Lightside") setzt Rall vor allem auf Saint-Gobain./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
216.00 €
|
Abst. Kursziel*:
20.37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
219.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.61%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Analysen zu Heidelberg Materials
|07:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
