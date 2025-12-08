Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
204.50CHF
1.00CHF
0.49 %
10:43:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.12.2025 08:48:16
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
206.13 CHF 0.60%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 229 auf 267 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jon Bell setzt in seinem Ausblick auf 2026 in Europas Baustoffbranche weiter auf die Hersteller schwerer Baustoffe. Kingspan als Hersteller leichter Baumaterialien ist der einzige Ausreißer, wie Bell in der am Montag vorliegenden Analyse schrieb. Seine Top-Favoriten sind Heidelberg Materials und Holcim./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
267.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
219.70 €
|
Abst. Kursziel*:
21.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
220.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.25%
|
Analyst Name::
Jon Bell
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse