SMI 12'982 0.4%  SPI 17'840 0.4%  Dow 47'955 0.2%  DAX 24'078 0.2%  Euro 0.9369 0.0%  EStoxx50 5'728 0.1%  Gold 4'209 0.3%  Bitcoin 73'925 1.8%  Dollar 0.8043 0.0%  Öl 63.3 -0.9% 
Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

204.50
CHF
1.00
CHF
0.49 %
10:43:00
SWX
Heidelberg Materials Buy

Heidelberg Materials
206.13 CHF 0.60%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 229 auf 267 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jon Bell setzt in seinem Ausblick auf 2026 in Europas Baustoffbranche weiter auf die Hersteller schwerer Baustoffe. Kingspan als Hersteller leichter Baumaterialien ist der einzige Ausreißer, wie Bell in der am Montag vorliegenden Analyse schrieb. Seine Top-Favoriten sind Heidelberg Materials und Holcim./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

