NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 138,60 Euro belassen. Saint-Gobain und CRH seien unverändert ihre Favoriten im Bausektor, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Bei Heidelberg Materials bestehe Aufwärtspotenzial für die Aktivitäten in den USA./bek/edh;