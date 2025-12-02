Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
200.50CHF
-1.30CHF
-0.64 %
02.12.2025
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.12.2025 07:06:43
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
201.50 CHF -0.92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 245,20 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern bleibt auch Branchenfavorit der Expertin Glynis Johnson in ihrem Ausblick auf 2026 vom Dienstagabend. Bei den Heidelbergern gebe es einige Hebel für Gewinnpotenzial, die die Neubewertungsstory weiterschreiben dürften. Das insgesamt größte Kurspotenzial sieht sie allerdings bei Saint Gobain./ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:59 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 19:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 19:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
216.00 €
|
Abst. Kursziel*:
38.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
219.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.86%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
02.12.25
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Verkauf (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Verkauf (EQS Group)