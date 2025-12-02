Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

Heidelberg Materials
201.50 CHF -0.92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 245,20 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern bleibt auch Branchenfavorit der Expertin Glynis Johnson in ihrem Ausblick auf 2026 vom Dienstagabend. Bei den Heidelbergern gebe es einige Hebel für Gewinnpotenzial, die die Neubewertungsstory weiterschreiben dürften. Das insgesamt größte Kurspotenzial sieht sie allerdings bei Saint Gobain./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:59 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 19:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
216.00 € 		Abst. Kursziel*:
38.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
219.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.86%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

