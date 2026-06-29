Heidelberg Materials 155.42 CHF 0.68% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal dürfte die Erwartungen des Managements ziemlich genau erfüllt haben, schrieb Julian Radlinger am Montagnachmittag. "Wir sehen keine Risiken für die Jahresziele", stellte er klar./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.