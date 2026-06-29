Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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30.06.2026 08:07:23
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
155.42 CHF 0.68%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal dürfte die Erwartungen des Managements ziemlich genau erfüllt haben, schrieb Julian Radlinger am Montagnachmittag. "Wir sehen keine Risiken für die Jahresziele", stellte er klar./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
168.50 €
|
Abst. Kursziel*:
54.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
168.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.03%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|08:07
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|08:07
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Heidelberg Materials Overweight
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|16.06.26
|Heidelberg Materials Outperform
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|21.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
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|Heidelberg Materials Outperform
|Bernstein Research
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|Heidelberg Materials Sector Perform
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