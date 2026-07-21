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Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

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21.07.2026 13:20:04

Hapag-Lloyd Sell

Hapag-Lloyd
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 96 auf 102 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Cristian Nedelcu begründete das neue Kursziel vor allem mit der Erwartung eines besseren Free Cashflow der Container-Reederei. Zudem habe er seine Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 und 2027 erhöht, um den höheren Volumina und Frachtraten Rechnung zu tragen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die relativ hohe Bewertung halte er jedoch angesichts der im Branchenvergleich niedrigen Profitabilität von Hapag-Lloyd in den vergangenen Jahren für nicht gerechtfertigt./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 18:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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125.50 € 		Abst. Kursziel*:
-18.73%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
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