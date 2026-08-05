MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades LEG Immobilien-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 70.15 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 142.552 LEG Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie auf 53.20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’583.75 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 24.16 Prozent.

Am Markt war LEG Immobilien jüngst 4.10 Mrd. Euro wert. Die LEG Immobilien-Aktie ging am 01.02.2013 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des LEG Immobilien-Papiers belief sich damals auf 44.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch