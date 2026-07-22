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Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

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22.07.2026 13:45:33

Hapag-Lloyd Sell

Hapag-Lloyd
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 74 auf 81 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset begründete eine höhere operative Gewinnschätzung (Ebitda) für das laufende Jahr mit der jüngsten Entwicklung der Treibstoffpreise und Frachtraten. Auch habe die Container-Reederei einen positiven Zwischenbericht vorgelegt, so der Experte in einer Studie am Mittwoch. Allerdings dürften Überkapazitäten in Zukunft die Frachtraten belasten./bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 18:19 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
81.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
127.50 € 		Abst. Kursziel*:
-36.47%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
127.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-36.57%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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