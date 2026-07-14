Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
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Hapag-Lloyd Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Underweight" belassen. Die Erhöhung des Jahresziels für das operative Ergebnis zeige den Hebeleffekt gestiegener Frachtraten, schrieb Alexia Dogani am Dienstag. Sie positionierte sich in der Mitte der neuen Zielspannen für Ebit und Ebitda. Mit einer nennenswerten Kursreaktion rechnet Dogani nach der jüngsten Erhöhung des Konkurrenten Maersk nicht mehr./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
127.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-44.97%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
128.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-45.31%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
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