Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’134 -0.9%  SPI 19’880 -0.9%  Dow 52’499 -0.3%  DAX 24’948 -0.7%  Euro 0.9261 -0.1%  EStoxx50 6’220 -0.8%  Gold 4’019 0.4%  Bitcoin 50’852 0.3%  Dollar 0.8124 -0.3%  Öl 87.2 4.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie trotz Analystenhilfe im Minus: Nahost-Lage belastet - auch TUI gibt ab
Cathie Woods Mega-Umschichtung - Raus aus AMD, rein in SpaceX-Aktie
Aktien von SK hynix und Samsung: Chip-Doppel zündet Comeback
ABB-Aktie etwas schwächer: Einstieg bei Gridcog verkündet
Ericsson-Aktie in Rot: Steigende Kosten verhageln die Gewinnbilanz
Suche...
eToro entdecken

Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

118.50
CHF
7.64
CHF
6.89 %
11:19:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.07.2026 09:42:36

Hapag-Lloyd Underweight

Hapag-Lloyd
118.50 CHF 6.89%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Underweight" belassen. Die Erhöhung des Jahresziels für das operative Ergebnis zeige den Hebeleffekt gestiegener Frachtraten, schrieb Alexia Dogani am Dienstag. Sie positionierte sich in der Mitte der neuen Zielspannen für Ebit und Ebitda. Mit einer nennenswerten Kursreaktion rechnet Dogani nach der jüngsten Erhöhung des Konkurrenten Maersk nicht mehr./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
127.20 € 		Abst. Kursziel*:
-44.97%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
128.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-45.31%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:42 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
14.05.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
13.05.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
13.05.26 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen