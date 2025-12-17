Hapag-Lloyd 109.68 CHF -1.55% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 124 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Container-Volumina blieben stark, schrieb Andy Chu in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Reedereien. Er wertete dabei globale Daten der ersten Dezember-Woche aus./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET



