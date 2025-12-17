Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.12.2025 08:31:54

Hapag-Lloyd Hold

Hapag-Lloyd
109.68 CHF -1.55%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 124 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Container-Volumina blieben stark, schrieb Andy Chu in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Reedereien. Er wertete dabei globale Daten der ersten Dezember-Woche aus./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
114.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
120.00 € 		Abst. Kursziel*:
-5.00%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
118.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.63%
Analyst Name::
Andy Chu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

