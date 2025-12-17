Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
109.68CHF
-1.73CHF
-1.55 %
09:34:41
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.12.2025 08:31:54
Hapag-Lloyd Hold
Hapag-Lloyd
109.68 CHF -1.55%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 124 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Container-Volumina blieben stark, schrieb Andy Chu in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Reedereien. Er wertete dabei globale Daten der ersten Dezember-Woche aus./ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
114.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
120.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
118.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.63%
|
Analyst Name::
Andy Chu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse