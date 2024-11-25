Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

102.59
CHF
-1.14
CHF
-1.10 %
11:59:51
BRXC
24.11.2025 10:37:03

Hapag-Lloyd Hold

Hapag-Lloyd
102.59 CHF -1.10%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 132 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Container-Reederei habe insgesamt gute Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann am Montag in seinem Resümee. Allerdings seien die Zielspannen für die operativen Ergebnisse für das Gesamtjahr nach unten hin eingegrenzt worden. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
106.80 € 		Abst. Kursziel*:
12.36%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
111.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.11%
Analyst Name::
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

