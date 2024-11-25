Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hapag-Lloyd Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 132 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Container-Reederei habe insgesamt gute Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann am Montag in seinem Resümee. Allerdings seien die Zielspannen für die operativen Ergebnisse für das Gesamtjahr nach unten hin eingegrenzt worden. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
106.80 €
|
Abst. Kursziel*:
12.36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
111.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.11%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
|
13.11.25
|Hapag-Lloyd-Aktie unter Druck: Preisverfall und hohe Kosten belasten (AWP)
|
13.11.25
|EQS-News: Hapag-Lloyd: starkes Wachstum und solides Ergebnis nach neun Monaten (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: Hapag-Lloyd: strong growth and solid results after nine months (EQS Group)
|
12.11.25
|Ausblick: Hapag-Lloyd verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|EQS-News: Ein Jahrzehnt an der Börse: Hapag-Lloyd feiert 10 Jahre nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung (EQS Group)
|
06.11.25
|EQS-News: A Decade on the Stock Exchange: Hapag-Lloyd Marks 10 Years of Sustainable Growth and Value Creation (EQS Group)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Hapag-Lloyd-Aktie: Megafrachter 'Wilhelmshaven Express' getrauft (AWP)