Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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05.08.2026 10:02:26
DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren Brenntag SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 3 Jahren wurde die Brenntag SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Brenntag SE-Anteile 67.52 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 14.810 Brenntag SE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 925.65 EUR, da sich der Wert einer Brenntag SE-Aktie am 04.08.2026 auf 62.50 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7.43 Prozent abgenommen.
Brenntag SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.96 Mrd. Euro. Das Brenntag SE-Papier wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Brenntag SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 51.10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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