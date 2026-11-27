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|Lohnendes Hannover Rück-Investment?
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27.11.2026 10:02:31
DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hannover Rück gewesen.
Vor 3 Jahren wurde die Hannover Rück-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Hannover Rück-Aktie betrug an diesem Tag 219.20 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 45.620 Hannover Rück-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’576.64 EUR, da sich der Wert einer Hannover Rück-Aktie am 26.11.2026 auf 297.60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35.77 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich jüngst auf 35.60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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