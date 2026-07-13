Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hannover Rück Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
360.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
250.60 €
|
Abst. Kursziel*:
43.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
252.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.86%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
10.07.26
|DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
08.07.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
08.07.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
07.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Hannover Rück
|07:22
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|231.40
|2.66%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|
UBS AG
SAP Buy
|07:48
|
Jefferies & Company Inc.
Fraport Buy
|07:40
|
Jefferies & Company Inc.
Eni Buy
|07:30
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AstraZeneca Buy
|07:24
|
RBC Capital Markets
HUGO BOSS Sector Perform
|07:24
|
JP Morgan Chase & Co.
T-Mobile US Overweight
|07:24
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy