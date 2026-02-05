Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
224.00CHF
2.40CHF
1.08 %
15:28:26
SWX
05.02.2026 13:30:23
Hannover Rück Kaufen
Hannover Rück
224.66 CHF -1.05%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück beim fairen Aktienwert von 314 Euro auf "Kaufen" belassen. Das Preisniveau habe in der Erneuerungsrunde weiter unter Druck gestanden, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag. Der Gewinn werde aber durch Wachstum, höhere Kapitalanlageergebnisse und in der Bilanz zwischengespeicherte Gewinne der Vorjahre weiter steigen./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hannover Rück
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
246.20 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
245.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
