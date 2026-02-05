Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Barrick Mining-Aktie dennoch in Rot: Umsatz und Gewinn klettern
Peloton-Aktie rutscht ab: Umsatz schrumpft, Gewinnschwelle verfehlt
Arm-Aktie höher: Umsatz steigt über Milliardenschwelle
Wolfspeed-Aktie sinkt zweistellig: Verluste werden grösser - Erwartungen verfehlt
Amazon-Aktie verliert: Kartellamt greift durch
Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

224.00
CHF
2.40
CHF
1.08 %
15:28:26
SWX
05.02.2026 13:30:23

Hannover Rück

Hannover Rück
224.66 CHF -1.05%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück beim fairen Aktienwert von 314 Euro auf "Kaufen" belassen. Das Preisniveau habe in der Erneuerungsrunde weiter unter Druck gestanden, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag. Der Gewinn werde aber durch Wachstum, höhere Kapitalanlageergebnisse und in der Bilanz zwischengespeicherte Gewinne der Vorjahre weiter steigen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
246.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
245.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hannover Rück

Analysen zu Hannover Rück

13:31 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
13:30 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
12:44 Hannover Rück Buy UBS AG
12:36 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
12:15 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
