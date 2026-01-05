RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: Hannover Rück-Aktie mit Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Sector Perform" belassen. Die Preiserneuerungsrunde der Rückversicherungsmakler für Januar erscheine noch etwas negativer als vom Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.

Aktienbewertung im Detail: Die Hannover Rück-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:45 Uhr ging es um 1.5 Prozent auf 253.00 EUR abwärts. Zuletzt wurden über XETRA 90’223 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

