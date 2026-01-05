Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
|Hannover Rück-Analyse im Blick
|
05.01.2026 14:04:44
RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: Hannover Rück-Aktie mit Sector Perform
RBC Capital Markets hat eine eingehende Prüfung der Hannover Rück-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Sector Perform" belassen. Die Preiserneuerungsrunde der Rückversicherungsmakler für Januar erscheine noch etwas negativer als vom Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.
Aktienbewertung im Detail: Die Hannover Rück-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:45 Uhr ging es um 1.5 Prozent auf 253.00 EUR abwärts. Zuletzt wurden über XETRA 90’223 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 18:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
