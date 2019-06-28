Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
Hannover Rück Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro belassen. Der Rückversicherer habe unter anderem mit der Realisierung von Veräußerungsverlusten im Bondportfolio die Voraussetzung dafür geschaffen, auch in einem etwas ungünstigeren Umfeld den Gewinn weiter steigern zu können, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Kursrückgang in den vergangenen Monaten sehe er als gute Einstiegschance./niw/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
253.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
252.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
