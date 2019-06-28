Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen und einer Anhebung der Gewinnziele mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Quartal sei für den Rückversicherer etwas holprig verlaufen, schrieb Ben Cohen am Montag. Die neuen Unternehmensprognosen für den Überschuss in diesem und dem kommenden Jahr lägen derweil über den Markterwartungen./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:49 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:49 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
275.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
254.20 € 		Abst. Kursziel*:
8.18%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
256.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.34%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hannover Rück

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Hannover Rück

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:57 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:02 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
22.10.25 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
