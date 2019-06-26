Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück nach einem Analystenwechsel von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 295 auf 275 Euro gesenkt. Der im Laufe der Zeit aufgebaute, umfangreiche Rückstellungsbestand im Bereich Schaden und Unfall stärke zwar das Vertrauen, dass der Rückversicherer die aktuellen Margen länger als andere Wettbewerber halten könne, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte prognostizierte zudem ein stärkeres Wachstum in diesem Geschäftsfeld, doch beides spiegele sich bereits in der Bewertungsprämie wider./rob/la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
275.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
261.00 € 		Abst. Kursziel*:
5.36%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
259.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.85%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

