Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hannover Rück Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück nach einem Analystenwechsel von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 295 auf 275 Euro gesenkt. Der im Laufe der Zeit aufgebaute, umfangreiche Rückstellungsbestand im Bereich Schaden und Unfall stärke zwar das Vertrauen, dass der Rückversicherer die aktuellen Margen länger als andere Wettbewerber halten könne, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte prognostizierte zudem ein stärkeres Wachstum in diesem Geschäftsfeld, doch beides spiegele sich bereits in der Bewertungsprämie wider./rob/la/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
275.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
261.00 €
|
Abst. Kursziel*:
5.36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
259.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.85%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
18:01
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
18:01
|Gewinne in Frankfurt: DAX steigt schlussendlich (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Hannover Rück-Analyse: Hannover Rück-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet (finanzen.ch)
|
10.10.25
|DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.25
|DAX-Handel aktuell: DAX steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schwächer (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)