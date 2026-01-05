Montagshandel in Frankfurt: DAX mittags im Aufwind

Am Montag notiert der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.65 Prozent fester bei 24’700.04 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.111 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0.579 Prozent höher bei 24’681.35 Punkten, nach 24’539.34 Punkten am Vortag.

Bei 24’639.68 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24’825.41 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der DAX lag noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 24’028.14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, stand der DAX bei 24’378.80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, lag der DAX bei 19’906.08 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 7.24 Prozent auf 1’718.00 EUR), Siemens Energy (+ 4.19 Prozent auf 127.95 EUR), Infineon (+ 2.43) Prozent auf 39.20 EUR), Airbus SE (+ 1.54 Prozent auf 207.05 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1.36 Prozent auf 44.74 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Zalando (-2.51 Prozent auf 24.04 EUR), BASF (-1.85 Prozent auf 43.95 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.60 Prozent auf 104.75 EUR), Brenntag SE (-1.57 Prozent auf 48.81 EUR) und Hannover Rück (-1.56 Prozent auf 252.80 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1’343’620 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 229.938 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3.75 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 5.91 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch