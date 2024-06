NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1660 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon sieht die neuen behördlichen Empfehlung in den USA für die Verabreichung des RSV-Impfstoffes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar negativ. So werde die Zielgruppe kleiner./mis/ag;