NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1530 Pence belassen. Der Pharmakonzern dürfte Anfang Mai Quartalszahlen vorlegen, die den Erwartungen entsprechen sollten, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick dürfte zudem bestätigt werden./gl/ck;