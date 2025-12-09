TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
27.06CHF
0.21CHF
0.79 %
15:03:47
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.12.2025 13:00:36
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 27,20 auf 30,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa nahm am Dienstagabend kleinere Anpassungen ihrer Schätzungen bei Alstom, NKT, Traton und Wartsila vor. Sie reagierte damit auf die Berichtssaison sowie aktuelle Währungsentwicklungen. Obendrein rollte sie Bewertungsbasis um drei Monate nach vorne./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
30.90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
28.90 €
|
Abst. Kursziel*:
6.92%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
28.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.77%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TRATON
|
12:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochmittag höher (finanzen.ch)
|
09:29
|TRATON Aktie News: Anleger greifen bei TRATON am Mittwochvormittag zu (finanzen.ch)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
09.12.25