Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 27,20 auf 30,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa nahm am Dienstagabend kleinere Anpassungen ihrer Schätzungen bei Alstom, NKT, Traton und Wartsila vor. Sie reagierte damit auf die Berichtssaison sowie aktuelle Währungsentwicklungen. Obendrein rollte sie Bewertungsbasis um drei Monate nach vorne./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



