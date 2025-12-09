Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'907 -0.2%  SPI 17'737 -0.2%  Dow 47'514 -0.1%  DAX 24'033 -0.5%  Euro 0.9349 -0.3%  EStoxx50 5'703 -0.3%  Gold 4'200 -0.2%  Bitcoin 73'986 -1.0%  Dollar 0.8033 -0.4%  Öl 62.0 -0.2% 
TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

27.06
CHF
0.21
CHF
0.79 %
15:03:47
BRXC
10.12.2025 13:00:36

TRATON Neutral

TRATON
27.06 CHF 0.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 27,20 auf 30,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa nahm am Dienstagabend kleinere Anpassungen ihrer Schätzungen bei Alstom, NKT, Traton und Wartsila vor. Sie reagierte damit auf die Berichtssaison sowie aktuelle Währungsentwicklungen. Obendrein rollte sie Bewertungsbasis um drei Monate nach vorne./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
30.90 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
28.90 € 		Abst. Kursziel*:
6.92%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
28.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.77%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse