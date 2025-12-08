Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031

23.16
CHF
-0.24
CHF
-1.03 %
14:39:11
SWX
10.12.2025 13:22:37

United Internet Kaufen

United Internet
23.37 CHF -0.57%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für United Internet beim fairen Aktienwert von 35,50 Euro auf "Kaufen" belassen. Die angekündigte Einbringung von Versatel in die 1&1 AG habe er nun in seinem Bewertungsmodell für den Internetkonzern abgebildet, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch. Sollte die von einigen Marktteilnehmern erwartete Konsolidierung des deutschen Telekomsektors erfolgen, ergäbe dies perspektivisch weiteren Spielraum in seinem Modell./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

