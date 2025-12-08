United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
United Internet Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für United Internet beim fairen Aktienwert von 35,50 Euro auf "Kaufen" belassen. Die angekündigte Einbringung von Versatel in die 1&1 AG habe er nun in seinem Bewertungsmodell für den Internetkonzern abgebildet, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch. Sollte die von einigen Marktteilnehmern erwartete Konsolidierung des deutschen Telekomsektors erfolgen, ergäbe dies perspektivisch weiteren Spielraum in seinem Modell./rob/edh/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
