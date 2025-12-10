Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’907 -0.2%  SPI 17’737 -0.2%  Dow 47’514 -0.1%  DAX 24’033 -0.5%  Euro 0.9349 -0.3%  EStoxx50 5’703 -0.3%  Gold 4’200 -0.2%  Bitcoin 73’986 -1.0%  Dollar 0.8033 -0.4%  Öl 62.0 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220Idorsia36346343NVIDIA994529Rheinmetall345850
Top News
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Roche-Aktie steigt: Giredestrant senkt Rückfall-Risiko bei Brustkrebs um 30 Prozent
UBS-Aktie: Präsident wohl von US-Senatorin über mögliche Sitzverlegung befragt
Nach Kursrally 2025: Kann die SoFi-Aktie ihren Höhenflug 2026 fortsetzen?
Europas Börsengewinner 2025: Wo Anleger jetzt noch einsteigen können
Suche...

Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

204.20
CHF
-4.50
CHF
-2.16 %
14:49:46
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.12.2025 13:16:56

Deutsche Börse Overweight

Deutsche Börse
205.66 CHF -2.02%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der mittelfristige Ausblick des Börsenbetreibers entspreche weitgehend ihren Erwartungen, schrieb Grace Dargan am Dienstagabend. Zudem begrüßte sie das neue Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
290.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
219.10 € 		Abst. Kursziel*:
32.36%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
220.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.70%
Analyst Name::
Grace Dargan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse