AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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21.05.2026 13:03:27
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für AB Inbev von 75 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Brauereikonzern sei stark ins Jahr der Fußball-WM gestartet, schrieb Axel Herlinghaus am Donnerstag. Er hob die Rückkehr zu Volumenwachstum hervor./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 11:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 11:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
71.62 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
71.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse