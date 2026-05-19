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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für AB Inbev von 75 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Brauereikonzern sei stark ins Jahr der Fußball-WM gestartet, schrieb Axel Herlinghaus am Donnerstag. Er hob die Rückkehr zu Volumenwachstum hervor./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 11:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.