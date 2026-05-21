Aktien von D-Wave, Rigetti und IBM heben ab: Milliarden aus Washington lösen Rally aus

• US-Regierung plant Milliardenförderung für Quantenbranche• IBM gründet Quantum-Gesellschaft "Anderon"• Quantenaktien steigen teils zweistellig

Die Kurse von Unternehmen aus dem Bereich des Quantencomputings verzeichnen am Donnerstag deutliche Aufschläge. Auslöser ist die Bestätigung des US-Handelsministeriums, finanzielle Fördergelder in Form von Zuschüssen an fast ein Dutzend Unternehmen zu vergeben, um die heimische Quantenindustrie gezielt zu stärken. Die finanziellen Zusagen erfolgen unter dem im Jahr 2022 verabschiedeten Chips and Science Act, welcher die Erforschung und Entwicklung aufstrebender Technologien vorantreiben soll. Im Rahmen dieser Vereinbarungen sichert sich die US-Regierung bei einigen Empfängern auch direkte Unternehmensanteile.

IBM gründet neues Gemeinschaftsunternehmen

Als bedeutender Akteur im Rahmen dieses staatlichen Förderpakets tritt der Technologiekonzern IBM auf. Das Unternehmen gab bekannt, in Zusammenarbeit mit dem US-Handelsministerium eine eigenständige Gesellschaft namens Anderon zu gründen, die als erste reine Quantengiesserei der USA fungieren soll. IBM und das Handelsministerium steuern hierzu jeweils eine Milliarde US-Dollar in bar bei. Zudem bringt IBM wichtiges geistiges Eigentum, Vermögenswerte und qualifizierte Arbeitskräfte in das neue Unternehmen ein. Zeitweise verzeichnet die IBM-Aktie daraufhin an der NYSE einen Kursanstieg von 7,45 Prozent auf 241,76 US-Dollar.

Pure-Play-Quantenaktien steigen zweistellig

Auch die Aktien von reinen Quantencomputer-Spezialisten reagierten mit deutlichen Kursgewinnen auf die Regierungspläne. Absolut im Trend lagen dabei die Papiere von D-Wave Quantum, die sich zwischenzeitlich an der NYSE um 25,38 Prozent auf 24,13 US-Dollar verbessern. Das Unternehmen hat eine Absichtserklärung über staatliche Fördermittel in Höhe von 100 Millionen US-Dollar unterzeichnet und wird im Gegenzug Stammaktien im gleichen Wert an das Handelsministerium ausgeben, wodurch die Regierung eine Eigenkapitalbeteiligung erhält. Ebenfalls eine Förderzusage über 100 Millionen US-Dollar liegt für Rigetti Computing vor, deren Papiere um 24,12 Prozent auf 20,93 US-Dollar anziehen. Die Aktie von Quantum Computing klettert um 17,04 Prozent auf 11,19 US-Dollar nach oben. Der Branchenvertreter IonQ verbucht ein Plus von 11,61 Prozent auf 58,56 US-Dollar, während das ebenfalls berücksichtigte Unternehmen Infleqtion eine Zusage über 100 Millionen US-Dollar erhielt und um 31,04 Prozent auf 14,65 US-Dollar nach oben schiesst.

Was Anleger wissen sollten

Für Anleger könnte die staatliche Unterstützung der Quantenbranche neue Chancen eröffnen - allerdings bleibt der Sektor weiterhin sehr schwankungsanfällig. Die angekündigten Zuschüsse und Beteiligungen der US-Regierung stärken viele Unternehmen finanziell und könnten die Entwicklung der Technologie beschleunigen. Vor allem Konzerne wie IBM dürften von ihrer starken Marktposition profitieren.

Auch kleinere Spezialisten wie D-Wave, Rigetti oder Infleqtion erhalten durch die Fördergelder zusätzlichen finanziellen Spielraum, um ihre Technologien schneller zur Marktreife zu bringen. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Ausgabe neuer Aktien an die US-Regierung - wie im Fall von D-Wave - bestehende Aktionäre verwässern kann.

Die starken Kursgewinne zeigen zwar die hohe Begeisterung der Anleger, langfristig wird jedoch entscheidend sein, welche Unternehmen ihre Technologien tatsächlich erfolgreich und profitabel vermarkten können.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

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