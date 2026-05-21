NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 275 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Timothy Arcuri rechnet laut seinem Kommentar vom Donnerstag damit, dass sich der Aktienkurs dank der Entfaltung des Themas Künstliche Intelligenz weiter hocharbeitet. Für 2027 und 2028 geht er jetzt von einer noch etwas besseren Gewinnentwicklung aus./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 223.47
|
Abst. Kursziel*:
25.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 219.17
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.75%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
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