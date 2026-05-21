NVIDIA 173.28 CHF -2.01% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia von 250 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage nach Grafikprozessoren (GPU) bleibe stark, schrieb Srini Pajjuri am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des KI-Konzerns. Aber auch die Chancen im Geschäft mit Hauptprozessoren (CPU) seien enorm./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:38 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.