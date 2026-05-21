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21.05.2026 13:03:01
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia von 250 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage nach Grafikprozessoren (GPU) bleibe stark, schrieb Srini Pajjuri am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des KI-Konzerns. Aber auch die Chancen im Geschäft mit Hauptprozessoren (CPU) seien enorm./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 270.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 223.47
|
Abst. Kursziel*:
20.82%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 219.38
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.07%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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