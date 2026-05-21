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NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

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21.05.2026 13:03:01

NVIDIA Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia von 250 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage nach Grafikprozessoren (GPU) bleibe stark, schrieb Srini Pajjuri am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des KI-Konzerns. Aber auch die Chancen im Geschäft mit Hauptprozessoren (CPU) seien enorm./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:38 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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NVIDIA Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 219.38 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
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