NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia von 265 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anhaltend starke Nachfrage aus dem Bereich der KI-Rechenzentren habe für ein solides "beat-and-raise" gesorgt - also eine positive Überraschung mit steigenden Prognosen, schrieb Harlan Sur am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Die Berechenbarkeit bis ins Geschäftsjahr 2027 sei untermauert worden./rob/ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 223.47
|
Abst. Kursziel*:
25.30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 219.17
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.75%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
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