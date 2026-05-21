NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia von 265 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anhaltend starke Nachfrage aus dem Bereich der KI-Rechenzentren habe für ein solides "beat-and-raise" gesorgt - also eine positive Überraschung mit steigenden Prognosen, schrieb Harlan Sur am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Die Berechenbarkeit bis ins Geschäftsjahr 2027 sei untermauert worden./rob/ag/ajx;