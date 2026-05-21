ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande ging am Donnerstag auf eine Gesprächsrunde mit dem Finanzchef des Chip-Ausrüsters im Rahmen der TMT-Konferenz der Investmentbank ein. Roger Dassen habe die Pläne zur Kapazitätsausweitung bei EUV-Anlagen bestätigt. Mit diesem enormen Schritt würde man die Kapazität seit 2025 verdoppeln. Bezüglich der neuen High-NA-Generation habe ASML bestätigt, dass alle wichtigen Kunden im Boot seien./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 10:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1’515.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’331.40 €
|
Abst. Kursziel*:
13.79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’349.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.31%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
20.05.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
20.05.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)