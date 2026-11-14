|Hacker-Angriffe vermeiden
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14.11.2026 01:02:00
Tech-Experten: Diese Einstellungen sollten Handy-Nutzer deaktivieren
Frei zugängliche WLAN-Netzwerke sind mittlerweile weit verbreitet - doch kaum einer kennt die Risiken, die das Einloggen in die öffentlichen Hotspots mit sich bringt. Daher ist es nach Tech-Experten unbedingt notwendig, bestimmte Einstellungen am Handy zu deaktivieren.
Hacker fangen Datenströme zwischen Endgerät und Netzwerk ab
So bringt die Aktivierung der WLAN-Funktion einige Gefahren mit sich. Denn wer sein WLAN dauerhaft eingeschaltet lässt, macht es potentiellen Hackern und Kriminellen einfacher, sich Zugang zu dem Gerät zu verschaffen und so uneingeschränkt auf die persönlichen Daten zuzugreifen. Der Grund: In öffentlichen und kostenlosen WLAN-Netzwerken existiert nach Angaben des Cybersicherheitsunternehmens Kaspersky keine Verschlüsselung - geheime Zugangsdaten zu E-Mail- oder Banking-Accounts können also ohne Probleme von Hackern abgefangen werden.
Dabei schleusen sich Hacker zwischen das Endgerät des Nutzers und die öffentliche WLAN-Anlaufstelle, ohne, dass der Nutzer oder das Netzwerk etwas davon mitbekommen. Das heisst, das Smartphone kommuniziert fortan nicht direkt mit dem Hotspot, sondern sendet seine Daten zunächst an den Hacker, der sie dann wiederum an das Netzwerk weiterleitet. So erhalten Kriminelle uneingeschränkten Zugang zu allen übermittelten Daten, denn eine Authentifizierung ist nach Kaspersky nicht erforderlich, wenn man sich mit einem öffentlichen Netzwerk verbindet.
Dateifreigabe und Drucker deaktivieren
Daher rät Tech-Expertin Caroline Lee von der Sicherheitsfirma CocoSign, einige Funktionen auf dem Mobiltelefon zu deaktivieren, bevor es zu schädlichen Übergriffen auf die eigenen Daten kommt: "Halte dein Telefon versteckt vor anderen Geräten, wenn du öffentliches WLAN benutzt", appelliert Lee an alle Smartphone-Besitzer. Dafür sind nach Cyber-Expertin Lee einige Handy-Einstellungen im WLAN-Bereich nötig: "Die Wifi-Einstellung, die Sie deaktivieren müssen, ist Dateifreigabe und Drucker, wenn Sie sich in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk befinden. Dies hilft Ihnen, Datenkompromisse zu vermeiden und schützt Ihr Gerät", erklärt Lee nach Berichten von Futurezone.
VPN installieren
Um sich verdeckt in ein öffentliches Netzwerk einloggen zu können und damit nicht auf die Bildfläche der Hacker zu geraten, ist Kaspersky zufolge eine virtuelle private Netzwerkverbindung (VPN) zu empfehlen. Denn auch wenn es einem Hacker gelingen würde, sich in das System zu hacken, können die Kriminellen durch die VPN nur noch hoch verschlüsselte Daten abfangen, mit denen in der Regel wenig anzufangen ist.
Sicherheitsexperte empfiehlt, WLAN komplett auszuschalten
Miklos Zoltan, CEO und Sicherheitsforscher bei Privacy Affairs, ist allerdings der Meinung, dass das noch nicht ausreicht. Um zu verhindern, dass sich das Smartphone automatisch mit einem öffentlichen Netzwerk verbindet oder um die automatische Kommunikation der öffentlichen WLAN-Hardware mit dem eigenen Gerät zu unterbinden, reicht es nach dem Tech-Experten nicht, lediglich ein paar der WIFI-Einstellungen zu deaktivieren. Zoltan zufolge sollte man stattdessen die komplette WLAN-Funktion ausschalten, sobald man das Haus verlässt: "Die eine Handy-Einstellung, die du sofort ausschalten solltest, ist das WLAN", meint der Experte. "Öffentliche WLAN-Netzwerke werden oft von Hackern kontrolliert", warnt er alle Handynutzer den Berichten von Futurezone zufolge. Daher rät der Sicherheitsexperte, das WLAN komplett auszuschalten, um potentielle Angriffe von Hackern auf die eigenen Daten direkt zu unterbinden.
Pauline Breitner, Redaktion Finanzen.ch
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