Tech-Experten: Diese Einstellungen sollten Handy-Nutzer deaktivieren

Ein Leben ohne Zugang zu Internet ist für viele Menschen gar nicht mehr vorstellbar - verständlich, denn das gesamte gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben hängt mittlerweile davon ab. Über öffentliche WLAN-Spots können Smartphone-User auch ausserhalb der eigenen vier Wände im Internet surfen, doch ist den meisten Nutzern der Anlaufstellen gar nicht bewusst, wie gefährlich das Einloggen in die kostenlosen, öffentlichen Hotspot-Bereiche sein kann. Tech-Experten auf der ganzen Welt raten daher, bestimmte Einstellungen auf dem Handy auszuschalten.

Hacker fangen Datenströme zwischen Endgerät und Netzwerk ab

So bringt die Aktivierung der WLAN-Funktion einige Gefahren mit sich. Denn wer sein WLAN dauerhaft eingeschaltet lässt, macht es potentiellen Hackern und Kriminellen einfacher, sich Zugang zu dem Gerät zu verschaffen und so uneingeschränkt auf die persönlichen Daten zuzugreifen. Der Grund: In öffentlichen und kostenlosen WLAN-Netzwerken existiert nach Angaben des Cybersicherheitsunternehmens Kaspersky keine Verschlüsselung - geheime Zugangsdaten zu E-Mail- oder Banking-Accounts können also ohne Probleme von Hackern abgefangen werden.

Dabei schleusen sich Hacker zwischen das Endgerät des Nutzers und die öffentliche WLAN-Anlaufstelle, ohne, dass der Nutzer oder das Netzwerk etwas davon mitbekommen. Das heisst, das Smartphone kommuniziert fortan nicht direkt mit dem Hotspot, sondern sendet seine Daten zunächst an den Hacker, der sie dann wiederum an das Netzwerk weiterleitet. So erhalten Kriminelle uneingeschränkten Zugang zu allen übermittelten Daten, denn eine Authentifizierung ist nach Kaspersky nicht erforderlich, wenn man sich mit einem öffentlichen Netzwerk verbindet.

Dateifreigabe und Drucker deaktivieren

Daher rät Tech-Expertin Caroline Lee von der Sicherheitsfirma CocoSign, einige Funktionen auf dem Mobiltelefon zu deaktivieren, bevor es zu schädlichen Übergriffen auf die eigenen Daten kommt: "Halte dein Telefon versteckt vor anderen Geräten, wenn du öffentliches WLAN benutzt", appelliert Lee an alle Smartphone-Besitzer. Dafür sind nach Cyber-Expertin Lee einige Handy-Einstellungen im WLAN-Bereich nötig: "Die Wifi-Einstellung, die Sie deaktivieren müssen, ist Dateifreigabe und Drucker, wenn Sie sich in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk befinden. Dies hilft Ihnen, Datenkompromisse zu vermeiden und schützt Ihr Gerät", erklärt Lee nach Berichten von Futurezone.

VPN installieren

Um sich verdeckt in ein öffentliches Netzwerk einloggen zu können und damit nicht auf die Bildfläche der Hacker zu geraten, ist Kaspersky zufolge eine virtuelle private Netzwerkverbindung (VPN) zu empfehlen. Denn auch wenn es einem Hacker gelingen würde, sich in das System zu hacken, können die Kriminellen durch die VPN nur noch hoch verschlüsselte Daten abfangen, mit denen in der Regel wenig anzufangen ist.

Sicherheitsexperte empfiehlt, WLAN komplett auszuschalten

Miklos Zoltan, CEO und Sicherheitsforscher bei Privacy Affairs, ist allerdings der Meinung, dass das noch nicht ausreicht. Um zu verhindern, dass sich das Smartphone automatisch mit einem öffentlichen Netzwerk verbindet oder um die automatische Kommunikation der öffentlichen WLAN-Hardware mit dem eigenen Gerät zu unterbinden, reicht es nach dem Tech-Experten nicht, lediglich ein paar der WIFI-Einstellungen zu deaktivieren. Zoltan zufolge sollte man stattdessen die komplette WLAN-Funktion ausschalten, sobald man das Haus verlässt: "Die eine Handy-Einstellung, die du sofort ausschalten solltest, ist das WLAN", meint der Experte. "Öffentliche WLAN-Netzwerke werden oft von Hackern kontrolliert", warnt er alle Handynutzer den Berichten von Futurezone zufolge. Daher rät der Sicherheitsexperte, das WLAN komplett auszuschalten, um potentielle Angriffe von Hackern auf die eigenen Daten direkt zu unterbinden.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.ch