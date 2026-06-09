Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’386 0.5%  SPI 18’949 0.5%  Dow 50’786 -0.2%  DAX 24’780 0.7%  Euro 0.9204 0.0%  EStoxx50 6’122 1.0%  Gold 4’329 0.0%  Bitcoin 50’035 -0.5%  Dollar 0.7964 -0.1%  Öl 92.2 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX vor historischem IPO: Was Anleger vor dem Börsenstart unbedingt wissen müssen
Deutsche Bank AG: Siemens Energy-Aktie erhält Buy
AstraZeneca-Aktie dennoch tiefer: GLP-1-Abnehmpille mit positiven Ergebnissen bei Diabetes
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Sell
Banca Monte dei Paschi vor Prüfung von Angeboten von Banco BPM und Intesa Sanpaolo - Aktien gefragt
Suche...
Plus500 Depot

GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

19.67
CHF
-0.56
CHF
-2.75 %
11:41:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.06.2026 10:33:14

GSK Neutral

GSK
19.67 CHF -2.75%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Eine Übernahme von Nuvalent würde gut in die Onkologie-Strategie der Briten passen, schrieb Matthew Weston am Dienstag. Nuvalent biete zwei weit vorangetriebene Wirkstoffkandidaten gegen verschiedene Lungenkrebsvarianten, die noch vor 2030 einen Umsatz- und Ergebnisbeitrag liefern könnten./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 05:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
19.40 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21.37 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
18.45 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten