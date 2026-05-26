Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo

In Rom begann für Ferrari am Montag eine neue Zeitrechnung. Ausgerechnet die Marke, deren Mythos seit Jahrzehnten vom Klang hochdrehender Verbrennungsmotoren lebt, stellte mit dem "Luce" ihr erstes vollelektrisches Modell vor. 550`000 Euro soll der Stromer kosten, und doch geht es bei diesem Debüt um weit mehr als ein weiteres Luxus-Auto. Ferrari testet, ob sich Exklusivität, Ingenieurskunst und Emotion auch ohne röhrenden V12 verkaufen lassen. Parallel dazu liefert die Scuderia in der Formel 1 positive Signale: Mit den Plätzen zwei und vier beim Grand Prix in Kanada lieferte die Scuderia das beste Ergebnis in diesem Jahr ab. Auf der Rennstrecke geht es also aufwärts und auch an der Börse könnte der Titel gerade wieder Fahrt aufnehmen - selbst wenn die erste Kursreaktion auf den Stromer negativ ausfiel.

Die operative Basis dafür bleibt robust. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um drei Prozent und lag damit über den Erwartungen. Das Ebitda kam gar um vier Prozent voran und auch der freie Cashflow entwickelte sich mit 653 Mio. Euro stark. Dabei profitierte Ferrari vor allem von einem wertigeren Produktmix, hoher Nachfrage nach Personalisierungen und dem Verkauf besonders teurer Modelle wie dem F80-Supersportwagen. Dass die Auslieferungen im Quartal um 157 Fahrzeuge auf 3‘436 Einheiten zurückgingen, ist deshalb kein Warnsignal, sondern Teil eines geplanten Modellwechsels. Ferrari steuert Volumen traditionell knapp und priorisiert Marge, Exklusivität und Lieferdisziplin. Dass diese Strategie weiterhin funktioniert zeigt der Auftragsbestand, der inzwischen in Richtung Ende 2027 reicht.

Auch in der vom Nahost-Konflikt belasteten Region sieht Ferrari keine ungewöhnlichen Stornierungen. Für 2026 bestätigte das Unternehmen daher die Prognose. Erwartet werden Nettoerlöse von rund 7,5 Mrd. Euro, ein bereinigtes EBITDA von mindestens 2,93 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBIT von mindestens 2,22 Mrd. Euro. Belastend wirken allerdings unter anderem mögliche höhere US-Zölle auf europäische Autos. Sollte Washington die Zölle tatsächlich wie zuletzt gedroht auf 25 Prozent anheben, wäre das für die Branche ein empfindlicher Schlag. Ferrari dürfte aber besser gewappnet sein als viele Massenhersteller. Die Kundschaft ist weniger preissensibel, die Marke verfügt über aussergewöhnliche Preissetzungsmacht und das Management verweist darauf, aus früheren Zollphasen gelernt zu haben.

Grünes Licht

An der Börse war die Reaktion auf die Quartalszahlen zunächst verhalten. Mehrere Analysten senkten im Anschluss ihre Kursziele. Entscheidend ist jedoch: Der Konsens bleibt positiv: Im Schnitt liegen die Kursziele bei 357,50 Euro und damit rund 18 Prozent über dem aktuellen Kurs. Auch die durchschnittliche Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen". Das passt zum Bild eines Autokonzerns, er zwar kurzfristig mit Zöllen und Modellwechseln umgehen muss, langfristig aber eine seltene Kombination aus Luxusmarge, Markentreue und Preissetzungskraft bietet.

Auch charttechnisch hellt sich das Bild auf. Die Unterstützungszone im Bereich von 270 bis 280 Euro hat wiederholt gehalten. Auf diesem Niveau drehte die Aktie mehrfach nach oben. Zuletzt gelang zudem der Sprung über die 100-Tage-Linie sowie über die psychologisch wichtige Marke von 300 Euro, auch wenn es nach der Vorstellung des E-Modells noch einmal zu einer scharfen Korrektur kam. Genau diese könnte aber auch eine Chance sein. Denn der Titel wieder schnell nach oben und wird der zuvor erfolgte Ausbruch bestätigt, eröffnet sich technisches Potenzial bis in den Bereich von 320 bis 330 Euro.

Das Fazit fällt daher positiv aus: Operativ liefert Ferrari solide Zahlen, die Margenqualität bleibt hoch, der Auftragsbestand ist stark und die Aktie zeigt erste technische Stärke. Für trading orientierte Anleger wird Ferrari zu einem interessanten Luxus-Wert mit Aufwärtspotenzial. Ein Mini Future Long auf die Ferrari-Aktie können Interessierte bei ihrem Investment mehr als einen Gang hochschalten. Das Produkt ist mit einem Hebel von 4,3 ausgestattet. Auf der Unterseite räumt das Derivat dem Basiswert knapp acht Prozent Raum ein.

Trading Idee Ferrari Basiswert Ferrari Produktgattung Mini Future Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1525830803 / 152583080 Laufzeit Open End Stand 26.05.26 09.15 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,612 Franken Basispreis variabel 262.7975 USD Knock-out-Schwelle 268.0535 USD Hebel 4,3 Abstand zum Knock-out 7,9% Stop-Loss 0,30 Franken Ziel 0,81 Franken (35%)

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